Jenže poblíž se pálily čarodějnice, všude bylo dost lidí, a k májce u místního fotbalového stadionu by se tak nepozorovaně nedostali. Údajně si tak jako náhradní cíl vybrali červený buk na návsi. Místní jsou rozhořčeni a starosta chce podat trestní oznámení.

Podle muže z domu naproti místu, kde rostl červený buk, se to muselo stát v sobotu v noci. „Vracel jsem se večer z čarodějnic a jsem si jistý, že strom tam ještě stál. Pak se probudím v neděli, koukám z okna a buk je naříznutý a sklopený. Jsou to blbci, uřezat jim ruce,“ zlobí se na pachatele muž.

Strom podle něho rostl na místě zhruba pět až šest let. „Bohužel jsem je neviděl při činu. Kdybych je u toho chytil, buďte si jistý, že bych to s nimi na místě vyřídil,“ říká muž, který schvaluje postup starosty Jana Adámka.

Ten chce na zatím neznámé vandaly podat trestní oznámení. „Říká se, že to bylo tak, jak to popisujete. Je jasné, že strom uřízli pilkou. Já jsem se byl projít v lesoparku a myslím, že tam to na jednom stromě zkoušeli taky, jsou tam řezy,“ vysvětluje kosořický starosta.

Uříznutý strom zatím zůstává přímo na místě činu. „Čekáme, až se dostaví odborník, který to celé posoudí. Pak skutečně chceme podat trestní oznámení,“ potvrzuje Adámek.

Na sociální síti se objevil odhad škody zhruba 50 tisíc korun. Místním však jde spíše o spravedlnost, aby vandalství nebylo přehlíženo a ti, kdo strom uřízli, byli potrestáni. Otázkou zůstává, zda se je policistům podaří vypátrat a usvědčit je. Místní sice mluví o skupině mladíků s pilkou, žádné podrobnosti ani jména ale zatím sdělit nechtějí. A kamerový systém v obci není.