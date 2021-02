Covidová situace je velmi náročná také pro Místní akční plán (MAP) z Mnichova Hradiště. Jeho práce totiž do značné míry stojí na pořádání akcí a nejrůznějších setkávání.

U počítače. Ilustrační foto. | Foto: ČTK / ČTK

„Loni, v polovině března, byly veškeré naše akce přerušeny a odloženy. Vyčkávali jsme, jak se bude situace vyvíjet. Co šlo přesunout do on-line formy, to jsme přesunuli a zbytek akcí jsme přeložili,“ uvedla za organizaci Martina Kestnerová. Na jaře se soustředili na aktivity pro děti a rodiče, kteří v důsledku nařízení vlády museli zůstat doma. Dokázali vypomoci také školám.