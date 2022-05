Přítomní se shromáždili u památníku obětem heydrichiády, kde také zazněly krátké projevy náměstkyně primátora Miroslavy Kašpárkové a historika Luďka Beneše. „Vývoj v Evropě ve třicátých letech 20. století ukázal, že mezi svobodou a nesvobodou vede tenká dělicí linie. Tuto linii je velmi jednoduché překročit ve směru od demokracie k totalitě, těžký je však následný návrat ke svobodě. Ostatně současný průběh světových dějin to bohužel jednoznačně potvrzuje. Jako obyvatelka Mladé Boleslavi jsem hrdá na to, že naši předci nebyli k německé okupaci a k válečnému dění lhostejní. Řada z nich se zapojila do zahraničních armád, do domácí odbojové činnosti a mnozí za svobodu národa položili oběť nejvyšší," uvedla náměstkyně primátora Miroslava Kašpárková.