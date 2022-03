Až do devadesátých let přemosťoval na konci Mnichova Hradiště řeku mostek. Spojoval město s nedalekou obcí Klášter Hradiště nad Jizerou. „Já jsem v sedmdesátých letech přes ten most chodil ze školy v Hradišti domů,“ vzpomínal starosta Kláštera Jiří Navrátil.

Jenže po revoluci byl o pár set metrů dál otevřen velký silniční most a malý zchátralý byl odstraněn. Pro velkou dopravu tedy most existoval. Ale pro pěší a cyklisty, kteří čím dál častěji trasu podél Jizery vyhledávají, to začal být problém.

Po městě za tisícovku ročně, důchodci zdarma. Boleslav šestinásobně zlevnila MHD

Před čtyřmi lety se starostové Mnichova Hradiště i Kláštera domluvili, že na stejném místě vybudují most nový; určený právě cyklistům a pěším. Postupně řešili administrativní překážky a především získali příslib potřebných peněz. Co nezaplatí získané dotace, o to se obě obce podělí napůl.

Projede po ní i sanitka

V pondělí 21. března byla spuštěna oficiálně stavba samotné lávky. Na straně Mnichova Hradiště bude navazovat na Černou silnici u areálu společnosti Kofola. Na druhé bude pokračovat mezi poli asi 320 metrů dlouhou cyklostezkou, která lávku propojí se stávající asfaltovou komunikací. Délka přemostění činí 43,9 metru, celková délka mostu je 51,9 metru. Stavba bude 3,8 metru široká, volná šířka pro pohyb na mostě činí rovné 3 metry.

V případě nutnosti po ní projede i sanitka. Hotovo by mělo být letos v listopadu a první chodci a cyklisté by se tak po lávce i navazující cyklostezce měli projít či projet ještě letos.

„V budoucnu by se lávka měla stát součástí připravované cyklostezky Greenway Jizera v úseku Bakov nad Jizerou – Svijany,“ řekl Ondřej Lochman, starosta Mnichova Hradiště.

Unikátní řešení výuky uprchlíků v Boleslavi: Z diskotéky je ukrajinská škola

Celkové náklady by měly vyjít na necelých 18 milionů korun. Dotace na projekt poskytl Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 10,2 milionu korun. Podpořil jej také Středočeský kraj částkou 1,8 milionu a Nadační fond Škoda Auto rovným půl milionem korun. Jak už bylo řečeno, o zbylé náklady se podělí obě obce rovným dílem.