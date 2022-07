Podle jeho slov se do budoucna počítá s rozšířením parkovacího domu o další podlaží a druhou věž, proto bylo stavební povolení vydáno rovnou na celý záměr. „V aktuálním období se nám podařilo vyjednat okolo 700 milionů korun z Integrovaného plánu rozvoje území a parkovací dům U Stadionu patří mezi projekty, které s touto významnou pomocí stavíme. V tomto konkrétním případě bychom měli získat přes 76 milionů korun. Bez této částky by byl takový projekt takřka nemožný,“ uvedl náměstek primátora Jiří Bouška. Připomněl také fakt, že na podzim to budou dva roky, co slouží parkovací dům u Klaudiánovy nemocnice.

Celkové náklady na stavbu parkovacího domu jsou zhruba 120 milionů korun. Kompletní zastavěná plocha bude mít rozlohu přes 3 800 metrů čtverečních. Ve stávající první etapě to bude přibližně polovina. Parkovací dům bude disponovat třemi dobíjecími stanicemi pro 6 elektromobilů, před ním bude umístěn stojan na sdílená kola.

Režim P+R bude fungovat v návaznosti na integrovanou dopravu. Po dokončení stavby bude její součástí také další venkovní parkovací plocha, s níž se počítá na místě uvažované druhé etapy.