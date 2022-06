Centrum provozuje firma Cara Plasma, která tak zprovoznila už svoji jedenáctou pobočku v republice a druhou ve Středočeském kraji. Do konce roku jich má být otevřeno čtrnáct.

Prvodárci mohou přijít na recepci, kde příchozího zváží, změří a vyplní s ním dotazník. Poté je nasměrován k lékaři na vstupní zdravotní prohlídku a pak už je vyslán na samotný odběr. Ten trvá 25 až 40 minut a pacient při něm nepřijde o žádnou krev. „Pomocí centrifugy bude dárci odebráno 660 až 880 mililitrů krevní plazmy. Její úbytek tělo samo nahradí do 24 hodin,“ řekl jednatel společnosti Cara Plasma Roman Jakoubek. Jedná se tak o menší zdravotní zátěž, než je třeba klasický odběr krve.

Na pumptrackovou trať mohou vyrazit cyklisté. Přibydou i další sportoviště

Darovat krevní plazmu mohou osoby od 18 do 65 let s tím, že prvodárci může být nejvíce 60 let. Na odběry je možné chodit každých 14 dnů.

Odebraná krevní plazma je pak převezena do mrazáků v Praze, odkud putuje do farmaceutické firmy v zahraničí a v podobě léčiv se pak vrací do republiky. Léky obsahující krevní plazmu jsou využívány při léčbě závažných onemocnění, jako je porucha srážlivosti krve, snížená imunita či rakovina. Velmi cenná je rovněž při léčbě popálenin, úrazů nebo při velkých ztrátách krve.

PODÍVEJTE SE: U Jizery na Krásné louce poklepali na základní kámen nového mostu

Odběrové centrum je dárcům k dispozici od 7 do 18 hodin ve všední dny a od 7 do 13 hodin v sobotu. Vedle dobrého pocitu na ně čeká také řada benefitů či finanční odměna ve výši 1 400 korun za první dva odběry. „Pravidelné dárcovství každému umožní získat dobrý přehled o svém zdravotním stavu a zajistí možnost zkonzultovat ho s odborníkem na pravidelné lékařské prohlídce. Ten v případě jakýchkoliv podezření na zdravotní problém doporučí případná vyšetření nebo návštěvu specialisty,“ doplnil Roman Jakoubek.

U slavnostního otevření byl také fotbalista Marek Matějovský, který se společností spolupracuje.