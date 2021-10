Už první hlášení v pátek v 16.00 naznačoval velký zájem o volby. Podle prvních odhadů se k urnám vydalo 17 procent lidí, do některých okrsků pak 22 procent voličů.

K páteční dvacáté hodině to pak bylo 40,17 %, přičemž některé okrsky už přesahovaly padesátiprocentní účast. A v sobotu v 11.00 to bylo 53,7 procenta.

„Je to opravdu hodně. Dost s tím zatočila volební místnost v Kulturním domě,“ řekla v pátek Deníku Marie Bičáková z magistrátu.

V okrese Mladá Boleslav může volit přes 90 tisíc lidí starších osmnácti let.

Předseda ČSSD Jan Hamáček, který je jedničkou své strany v Středočeském kraji by považoval za úspěch, kdyby se sociální demokraté dostali v nynějších volbách do Poslanecké sněmovny. Strana v průzkumech dlouhodobě osciluje kolem minimální pětiprocentní hranice. „Pokud neuspějeme, skončím ve vedení strany,“ řekl před volební místností na sedmé základní škole v Mladé Boleslavi, kde odevzdal ve sněmovních volbách svůj hlas.

„Hranice je jednoznačná, pokud se sociální demokracie dostane do sněmovny, je to úspěch, pokud nikoliv, tak by to byl neúspěch. Jak už jsem řekl několikrát, pokud by sociální demokracie neuspěla, tak by musel přijít někdo jiný do vedení strany,“ řekl Hamáček.

Voliči podle něj ČSSD trestají za koronavirovou pandemii. „Hnutí ANO tu zatáčku vybralo trošku dříve, nicméně všechny průzkumy, které já mám teď k dispozici, tak ukazují sociální demokracii přes pět procent, takže věřím, že to skončí úspěchem,“ řekl Hamáček.