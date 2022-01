„Je vidět, že to lidem velmi chybělo. V roce 2020 nebyly trhy vůbec a loňské jsme museli o měsíc posunout, ale návštěvníkům to vůbec nevadí. Přicházejí se sem potkat a popřát si do nového roku. Návštěvnost je stejná jako v prosinci 2019, kdy se trhy na Výstavišti konaly naposledy před nástupem covidu,“ uvedl ředitel společnosti Kultura města Mladá Boleslav Milan Pruner.