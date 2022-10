„Velmi děkuji Nadačnímu fondu, a především Nowisovi za tak krásné dílo. Každý, kdo jde kolem, je nadšený, hlavně dětem se to moc líbí,“ podekovala primářka centra Helena Tomanová. Ta od počátku úzce s umělcem komunikovala a řešila s ním návrhy tak, aby vzniklé graffiti ideálně propojilo vnitřní a venkovní prostory, které slouží malým dětem. „Krásně vystihl téma, které je dětem blízké námětem i barevností,“ dodala.

Chceme prezentovat města jako otevřenou galerii, říká umělec Lukáš Kladívko

Dobrovolnické centrum nemocnice v rámci dokončení projektu uspořádalo pro děti malou oslavu. Na nejmenší čekal dort od jedné z dobrovolnic, který byl malou věrnou kopií vzniklé plochy. Děti se pomazlily s canisterapeutickými psy a nadšeně sledovaly vystoupení šikovného psíka. S barvami ve spreji se spřátelily rychle a barevnými kytičkami tak zanechaly svůj věčný otisk v uměleckém díle.

Hlavním cílem festivalu je představit street art jako moderní umělecký směr, oslovit veřejnost napříč všemi generacemi a motivovat ji k novým nápadům, jak pozitivním způsobem vylepšit veřejný prostor.

„S producenty jsme se dohodli, že do festivalu chceme co nejvíce zapojit veřejnost, oslovit různé věkové skupiny a dát také prostor mladým začínajícím umělcům. Festival Město=Galerie může z pohledu rozvoje veřejného prostoru dát Mladé Boleslavi nový impuls. Věříme, že město a jeho industriální prostředí můžeme pomocí tohoto umění dlouhodobě kultivovat,“ sdělil Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu Škoda Auto, který premiérový ročník do Mladé Boleslavi přinesl.