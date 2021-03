Počty zaměstnanců nakažených covidem-19 uvnitř automobilky Škoda Auto podle časopisu Škodovácký odborář rostou. Firma chce svým lidem rozdávat respirátory a zavádí i samotestování.

Škoda Auto testuje zaměstnance | Foto: Škoda Auto

„Ve výrobě Škoda Auto tradičně nelze dodržet rozestupy ani nošení respirátorů, které dnes v podstatě již všichni vydávají za neúčinnější ochranu dýchacích cest. Největší kumulace nákazy Covidem-19 je ve výrobě, kterou zároveň zasahují i povinné karantény a nyní také zavřené školy a školky, tzn. ošetřování dětí do 10 let věku. Na linkových pracovištích již nastal podstav, co s tím?,“ uvádí dále týdeník.