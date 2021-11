Mezi pozvánkami na pondělí nechybí třeba pozvánka na přednášku věnovanou 120 letům továrního motorsportu, již od 17.30 přednese Martin Straka ve Škoda Muzeu; v tamním sále L&K Fórum. Městské divadlo nabídne od 18 hodin pohádku Princezna ze mlejna: představení, s nímž přijede Divadlo Natalie Venturové. Mezi 18. hodinou a 19.30 prozáří potemnělý Havelský park Kouzelnický večer v „Bradavicích“ – dušičková procházka pro malé čaroděje. A restaurace Parťákova Hasičárna od pondělní 19. hodiny pořádá další večer z cyklu hospodských kvízů – tentokrát na téma Přátelé.

V úterý mezi 16. a 19. hodinou nabídne Plzeňský šenk domu kultury (bývalá kavárna Felicie) posezení z cyklu Čaje o čtvrté – k tanci a poslechu zahraje kapela MBP. Komunitní centrum Klementinka chystá na úterý od 16 do 18 hodin keramickou dílnu, jež je určena pro všechny generace. Za soumraku, konkrétně se v 17 hodin, se u kříže na hřbitově sejdou účastníci procházky, jejíž cíl jasně osvětluje název akce: rozsviťte s námi zapomenuté hroby. ŠKO-Energo Arena se od 17.30 stane dějištěm 21. kola hokejové extraligy – přičemž tentokrát do Mladé Boleslavi přijede HC Sparta Praha. A v úterý se v Havelském parku zopakuje, opět mezi 18. hodinou a 19.30, dušičková procházka pro děti Kouzelnický večer v „Bradavicích“.

Pro středeční večer nabízí Charousková pozvánky jednak do kavárny V břiše velryby, kde od 18 hodin bude připraveno autorské čtení a diskuse se spisovatelem Štěpánem Javůrkem, jednak na 19. hodinu do Vzdělávacího centra Škoda Auto Na Karmeli; tam pražské divadlo Palace přiveze Cooneyho komedii Rodina je základ státu. A ve čtvrtek se lze vypravit na swingový koncert do restaurantu Zlatá Kovadlina, kde od 19 hodin bude podobně jako již opakovaně v minulosti zpívat Eva Emingerová s podporou muzikantů Crazy Boys of Prague.