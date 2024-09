Nikola Herpaiová dnes 11:00

/FOTO/ Z tropických dní přímo do typického podzimního počasí. Boleslavsko se po víkendu probudilo do situace, kterou si nikdo na začátku léta nepředstavoval. Příjemné babí léto, které všechny pomalu přenese do blátivého podzimu, letos nepřišlo. Místo něj nastala razantní změna teplot i počasí. Jak vypadá předpověď na další dny?