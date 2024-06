Již v minulém týdnu meteorologové předpovídali, že následující dny se budou teploty pohybovat kolem tropické hranice třiceti stupňů.

Před vysokými teplotami, které mohou překonat 30 °C, varují meteorologové i nyní. Podle nich bude dnes nejtepleji právě ve Středočeském kraji, o den později pak i na jihu Moravy. Nejvyšší budou teploty tradičně kolem poledne a v odpoledních hodinách.

Teploty přes den v tomto týdnu budou dosahovat až 30 stupňů, a to ve středu. Denní teploty až do neděle nespadnou pod 25 stupňů. Na konci týdne se kvůli srážkám ochladí na příjemných 22 stupňů, ale poté se teploty vyšplhají až na 27 stupňů. Noční teploty se budou celý týden pohybovat kolem 15 stupňů.

close info Zdroj: yr.no zoom_in Předpověď počasí pro Mladou Boleslav na tento týden

Největší riziko představují odpolední hodiny, kdy mezi 11. a 15. hodinou žhne slunce nejvíce. Ideální je v tuto dobu pobývat ve stínu a vyhnout se náročným fyzickým aktivitám. Sportovci mohou využít ranní či večerní hodiny, kdy není teplota tak vysoká.

Obecně se doporučuje nosit volné světlé oblečení z lehkých materiálů. Tmavé barvy naopak přitahují teplo. Nemělo by se zapomínat na krémy s ochranným faktorem a pokrývku hlavy.

Důležitý je také pitný režim. Ideálně by mělo tělo přijmout 2 až 3 litry tekutin. Alkohol a kofein se do toho však nepočítají, to spíše způsobí dehydrataci. Vlažné nápoje jsou lepší než ledové, jelikož by tělo mohlo dostat falešný signál, že mu je zima a začalo by se ochlazovat. Těžká jídla dobrému rozpoložení také nepřispívají. Lepší je zvolit lehké pokrmy, ovoce nebo zeleninu, které je lépe stravitelné.

Při pobytu doma by se mělo větrat jen ráno a večer, kdy teploty spadnou na své minimum. Během dne je lepší mít zatažená okna a nevpouštět teplo dovnitř. Postříkání záclon vodou ochladí celý prostor. K ochlazení lze použít mokrý ručník nebo nádobu s vodou, do které se ponoří nohy. Větráky pouze rozproudí vzduch, ale neochlazují. Navíc může dojít k onemocnění.