Začala rekonstrukce pobočky pošty na třídě Václava Klementa 822. Naposledy sem zákazníci přijdou 20. ledna. Práce by podle daného harmonogramu měly trvat do 1. dubna 2021. Může se jednat ale o mnohem delší záležitost. „Na základě vývoje situace kolem pandemie covid-19 nelze v současné době vyloučit možnou změnu tohoto termínu znovuotevření,“ potvrdila mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Všechny povinnosti této pobočky převezmou další pošty na území města. „Oznámené zásilky listovní i balíkové a odnosné důchody budou po dobu dočasného uzavření pošty Mladá Boleslav 3 klientům k dispozici na poště Mladá Boleslav 2 na adrese Havlíčkova 1307,“ doplnila Šárka Charousková.

Pošta Mladá Boleslav 2 poskytuje služby v rozsahu hodin pro veřejnost. Ty jsou v podělí a ve středu od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.