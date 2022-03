Cílem projektu je zklidnění dopravy, dodržování pravidel, bezpečnější a příjemnější prostředí pro děti. Podle autorů projektu toho lze docílit tak, že více dětí se bude dostávat do školy nikoliv autem či MHD, ale pěšky, na koloběžce, případně na kole. Projekt by měl zároveň dětem vytvořit zdravější dopravní a pohybové návyky na celý život.

U škol se chystají i návrhy dopravních opatření. Projektant by měl na základě dotazníků, ve kterých rodiče mladších dětí a starší žáci pojmenují nebezpečná místa a nepříjemnosti na cestě do školy.

Na základě dopravního průzkumu budou navržena dopravní opatření. Mezi ty bude mimo jiné patřit i osazení značek se zákazem zastavení přímo u škol. Pro ty rodiče, kteří vozí děti autem do školy z daleka a jinou možnost nemají, projekt nabídne taková místa pro vyložení dětí, kde nebudou zvyšovat dopravní ruch u školy a odkud jejich děti samy bezpečně dojdou do školní budovy.

Odchyt nutrií v Mladé Boleslavi pokračuje. Od Klenice zmizelo už 19 zvířat

To potvrdil Jan Cindr ze spolku Kolem na kole. „Rodiče mnohdy přivážejí děti ke školám i na vzdálenosti menší než jeden kilometr. Často zajíždějí až doslova před vchod školy. I toto chování by měl projekt, do kterého se zapojilo devět mladoboleslavských základních škol a obě gymnázia, změnit,“ uvedl Cindr.

S tím souhlasí i náměstek primátora Jiří Bouška. „Oceňuji, že jsme se jako město se spolkem Kolem na kole a s nadačním fondem Škoda Auto vydali cestou společného dialogu a zapojili jsme do této problematiky všechny, kterých se to týká. Tedy děti, rodiče, školské pracovníky i odborníky. Nechtěli jsme aplikovat nějaká dopravní opatření, která by nebyla podložena společnou shodou. Nasbíraná data navíc můžeme využít i při řešení dopravy v budoucnosti,“ konstatoval náměstek primátora.

Zavírání škol, roušky, testování. Děti jsme obětovali covidu, tvrdí psycholog

Projekt obsahuje i soutěž. V posledním dubnovém týdnu se budou všichni žáci, pedagogové a provozní zaměstnanci snažit dopravovat do školy co nejvíc po svých, a co nejméně jezdit autem. Nejúspěšnější škola získá finanční odměnu, nejlepší třída navíc celodenní volnou vstupenku na koupaliště.