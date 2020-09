„Od pondělí 7. září probíhá klasická výuka dle rozvrhu. Všichni testovaní pracovníci mají negativní testy,“ uvedlo vedení školy na svém facebookovém profilu.

Situace začala tak, že několik zaměstnanců školy přišlo do kontaktu s člověkem, který byl posléze pozitivně otestovaný na covid-19. Následující postup byl stanovený ve spolupráci s hygienickou stanicí: ředitelské volno 3. a 4. září, domácí karanténa, víkendové testy pro dotyčné a upravit rozvrh bez účasti osob v domácí karanténě.

„Příprava na školní rok 2020/2021 byla velmi komplikovaná a zdlouhavá. Museli jsme brát ohled na uzavření škol v druhém pololetí loňského školního roku. Chtěli jsme dětem co nejvíce ulehčit vstup do vyučovacího procesu a znovu je naladit na běžný školní život. Bohužel nám znovu, a to hned na rozjezdu, situaci zkomplikoval koronavirus,“ uvedlo před vyhlášením ředitelského volna vedení školy.