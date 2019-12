Po mnoha studiích stát schválil rychlejší železnici z Prahy do Mladé Boleslavi

Nekonečný příběh o rychlejším spojení z Prahy do Mladé Boleslavi a dál do Liberce, který zatím tvořily především různé studie, pokročil po více než dvaceti letech do nové fáze. Centrální komise ministerstva dopravy schválila plán elektrizovat a částečně postavit novou trať mezi Prahou a Mladou Boleslaví.

Regionova ve stanici Mladá Boleslav hlavní nádraží. | Foto: Jan Sůra