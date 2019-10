„V boleslavském závodě byl u dvou případů potvrzen výskyt žloutenky typu A. Automobilka ve spolupráci s hygienickou stanicí v Mladé Boleslavi okamžitě přijala veškerá opatření k zabránění šíření například formou desinfekce prostor a nářadí. Zaměstnanci jsou informováni o prevenci a možnostech očkování proti žloutence typu A,“ uvedla mluvčí společnosti Kamila Biddle.

Karanténa ve školce pak pokračuje. Mateřinka není zavřená, ale dodržují se zde epidemiologická opatření, provádí se dezinfekce všech prostor školky a vybavení. Děti používají jednorázové kelímky a mají jen papírové ručníky. Speciální režim by zde měl panovat až do druhé poloviny listopadu. Další školky v okrese by nepříjemnou nemocí neměly být zasaženy.

Podle Krajské hygienické stanice jsou nyní na Boleslavsku hlášeny pouze původní případy onemocnění. „Ve Škodovce došlo k onemocnění, jedná se o čerstvou záležitost, dělali jsme tam protiepidemiologická opatření, vytipovali jsme nejbližší kontakty toho člověka, odebrali jsme jim krev a doporučili očkování,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamounová s tím, že muž žije v Trutnově. Druhým nakaženým v automobilce je pak původní první nemocný, který nemocí nakazil i svoje děti.