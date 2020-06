Provoz žluté, červené a růžové linky byl zahájen už v sobotu 30. května. V sobotu 6. června se pak přidala také hnědá linka, která v červnu jezdí pouze o víkendech. Zbývající linky jdou pak do provozu od 1. července.

Koronavirová krize nijak nenarušila plánovaný provoz, stejné jsou i ceny, za které autobusy jezdí. Provoz v Českém ráji pokrývají dopravní podniky tří krajů, Libereckého, Hradeckého a samozřejmě Středočeského, za který pak své autobusy do terénu posílá Dopravní podnik Kněžmost. „Letos se nemění nic, byly snahy to nějaké posuny, ale nakonec to dopadlo dobře a nic se nemění. Objednavatel je mikroregion,“ uvedl jednatel Dopravního podniku Kněžmost Adam Pospíšil.

Obsazenost autobusů je podle něho pak závislá na počasí, ale úplně stoprocentně kapacita autobusů nebývá naplněná. „Myslím však, že to letos bude podstatně jiné. Hodně dovolenkářů zůstane doma, takže čekáme, že budou spoje našlapané,“ zmínil Pospíšil.

S přidáváním dalších linek se z kapacitních důvodů nepočítá. Pokud by ale bylo cestujících opravdu hodně, tak by mohly podle jednatele trasy obsluhovat větší autobusy. Ty by však na úzkých silnicích a v malých průjezdech zase mohly mít problém a tím, aby vůbec projely.

Parkoviště jsou plná

Větší využívání autobusů by však bylo dobrým řešením pro místní města a obce. Parkoviště ve vstupních branách do Českého ráje totiž zažívají veliký nápor. Například z Mnichova Hradiště lidé často proutí na Drábské světničky. „Ač jsme za turisty rádi, tak jich je v tuto dobu opravdu hodně. Naše parkoviště opět nestíhají. Doporučujeme tedy také parkování na Valečově. Aby lidé nedostávali pokuty za to, že zužují průjezd nebo stojí na zeleni,“ připomněl starosta Ondřej Lochman.

Lidé totiž často stojí na loukách chráněné krajinné oblasti, v lese nebo podél silnic. Proto starostové z této lokality jednali o tom, kde by se daly přidat parkovací plochy.

Podle Hany Mudrové, starostky Bosně, pod níž spadá právě Valečov, se pod hradem zatím parkovat dá. „Horší je to na Mužském, tam nejsou parkovací plochy,“ připomněla.

Jediná možnost, kterou obci dovoluje územní plán, je nové parkoviště na soukromém pozemku. „Oslovili jsme majitelku. Bylo by to poslední odstavné parkoviště, protože dál už je jen vyhlídka s placeným parkováním,“ vysvětlila starostka.

V jednání je pak ještě menší odstavná plocha na území chráněné krajinné oblasti Český ráj.