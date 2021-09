Po boku českých policistů chodí Poláci na velké akce i k bezdomovcům

/FOTOGALERIE/ Nasazení polských kolegů v ulicích Mladé Boleslavi není jenom prevence; znamená to i jejich každodenní zapojení do aktivní policejní práce. Upozornila na to mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková.

Česko polské policejní hlídky. | Foto: Policie ČR

„Už od prvních dnů jsou kolegové Bartek a Mihal platnými členy mladoboleslavských policejních hlídek," uvedla k nasazení polských policistů, kteří jsou ve městě nasazeni už opakovaně; aktuálně od počátku září. Cílem je působit na krajany, kteří mají významný podíl mezi dělníky přijíždějícími ze zahraničí – ale případně jim také dokázat nabídnout pomoc v mateřském jazyce, pokud se dostanou do nesnází. Může jít třeba o vysvětlování, jak postupovat v případě ztráty dokladů. Polské uniformy jsou v Mladé Boleslavi vidět nejen jako součást hlídek, které dohlížejí na veřejný pořádek a zajišťování bezpečnosti v ulicích města. Preventivně působí také jejich návštěvy po boku českých kolegů a kolegyň v nákupních centrech a dalších místech s vyšším pohybem osob. „Poskytují například i aktivní součinnost při kontrolách ubytoven, squatů a jiných zájmových objektů. Usnadňují komunikaci s cizinci, čímž napomáhají rychleji řešit jejich případná protiprávní jednání," pochválila spolupráci Nováková. První zářijovou sobotu například společné hlídky nechyběly na Krásné Louce, kde se konal pivní festival Septemberfest s téměř pěti tisíci návštěvníky. Stejné je to v sobotu 11. září na městském stadionu v souvislosti s konáním Boleslavského Food Festivalu nabízejícího nejen pochoutky včetně specialit světové kuchyně, ale i s doprovodným programem přinášejícím „pochutnání" také pro uši a oči. „Potkat společné hlídky budou lidé moci i 28. září při Svatováclavské jízdě," slibuje policejní mluvčí.