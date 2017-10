Na přezutí v pneuservisech musí řidiči čekat

Mladoboleslavsko - A je to opět tady. Ostatně jako každý rok. O čem je řeč? O přezouvání na zimní pneumatiky. Někdy včasném a někdy na poslední chvíli.

„Když se dnes objednáte, přijdete na řadu za týden,“ říká Alena Urbanová z Best Drive na Průmyslové zóně v Mladé Boleslavi, kde zatím denně přezují třicet vozů, ve špičce jich prý ale stihnou až šedesát.



Nechat auta na letních pneumatikách je podle středočeské policejní mluvčí Lucie Novákové hazardem. „Především kvůli bezpečnosti, protože letní pneumatika při teplotách do sedmi stupňů Celsia znatelně tuhne, ztrácí elasticitu a přilnavost. Negativně tak ovlivňuje ovladatelnost vozu,“ vysvětluje policistka, podle níž jde i o brzdnou dráhu. „Výzkumy totiž ukazují, že i ojetá zimní pneumatika má na sněhu kratší brzdnou dráhu než ta letní,“ připomíná Nováková a poukazuje na to, že by práci policistům výrazně zjednodušilo jasné znění zákona.





Ten řidičům sice ukládá mít na autech zimní gumy od 1. listopadu do 31. března, nařízení je však poněkud nepřesné. Povinnost totiž vzniká v případě, že se na silnicích nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza nebo lze jejich výskyt předpokládat vzhledem k povětrnostním podmínkám. Ty se však mohou během dne měnit.



Zřejmě proto si zatím termín k přezutí objednávají zodpovědnější řidiči.

Z některých servisů mohou odjet na zimních pneumatikách dokonce už druhý den. „Zvýšený zájem jsme zaznamenali, ale zatím stíháme objednat řidiče na následující den. Myslím, že začátek listopadu bude nejkritičtější, většina lidí nechá přezutí opět na poslední chvíli,“ říká vedoucí pobočky sítě pneuservisů Euromaster v Mnichově Hradišti Radka Janoušková.



Že lze zvládnout v těchto dnech přezutí ještě v relativně rychlé době, se shodují i v dalších servisech na Mladoboleslavsku.



„První tři týdny v listopadu bývají nejhorší, zákazníci u nás čekají běžně i 14 dní. Nyní se stačí objednat týden dopředu,“ doporučuje Martin Boháček, majitel boleslavského pneuservisu.



Termíny na sedm dní dopředu má plné i pneuservis v Benátkách nad Jizerou. Ještě stále je ale podle jeho zaměstnance Michala Pavelky možné najít i dřívější termín v případě, že zákazník spěchá. „Letos se zdá, že to lidé nepodcenili a objednávají se včas. Už měsíc se u nás dělá,“ popsal situaci Pavelka.

Podle odhadů přezouvá na podzim auta šedesát až devadesát procent řidičů. Ostatní riskují při zhoršených povětrnostních podmínkách až dva tisíce korun pokuty od policistů a při nehodě na letních pneumatikách i problémy s pojistným plněním.