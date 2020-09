V některých okresech Středočeského kraje uvažovali, že plesová sezona začne dříve, aby se vykompenzovala ztráta, ke které došlo v březnu, kdy koronavirová pandemie zrušila ze dne na den mnoho tanečních akcí. Na Boleslavsku ale zřejmě o této myšlence vůbec neuvažují.

Podle současného plánu budou plesy startovat klasicky v lednu. Ale do té doby se může podle organizátorů mnohé stát. „S plesy v současné době vyčkáváme. Zatím se nám ozývají hlavně maturanti a ptají se, jak to bude vyřešené. Sami čekáme, co bude,“ uvedla Petra Kaplanová, která má ve společnosti Kultura města Mladá Boleslav na starosti produkci a nájmy.

Situace je ale taková, že nikdo nyní nedokáže odhadnout, jak se bude situace vyvíjet. Organizátoři ale přemýšlí nad realizací akcí a samozřejmě berou v potaz i současná opatření – například otázku rozestupů a maximálních počtů účastníků. „V jednom sektoru může být 400 lidí. Spodní část sálu se dá uzavřít jako jeden sektor, balkon potom bude druhý sektor,“ popsala úvahy z Mladé Boleslavi Petra Kaplanová.





Horní sektor, tedy balkon, by měl potom prostor vyčleněný coby taneční parket a lidé by měli výhled na jeviště. Druhý sektor by musel mít svůj zvláštní vchod, aby se lidé nepotkali.

Vývoj situace sledují i organizátoři v jiných městech. Dominik Malý, jednatel společnosti Klub Mnichovo Hradiště, řekl, že do ledna zbývá dost času a je tedy prostoru další vývoj. „Předpokládáme ale, že městský ples bude. Zatím nemáme informaci, že bychom ho rušili. A ani od ostatních organizátorů kulturních akcí nemám informaci, že by někdo něco rušil,“ dodal Malý.