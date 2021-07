Plážové házené patří začátek prázdnin na koupališti v Bělé pod Bezdězem. Tradiční Beachhandball Bělá Cup 2021, jehož 16. ročník se po jarních diskusích o termínu chystal na první červencový víkend od pátku do neděle, byl sice zrušen – přední hráče této disciplíny, jež se tak trochu krčí ve stínu plážového volejbalu, je ale nyní ve městě možné potkávat. Koná se tam soustředění české reprezentace.

Plážová házená Bělá Cup 2011. | Foto: ppna.cz

Od soboty do úterka se reprezentanti věnují v areálu městského koupaliště tréninku v rámci závěrečné přípravy před odjezdem do Bulharska na Euro 2021. V souvislosti s tím městský úřad nepřipomíná veřejnosti jen to, že reprezentace má vyhrazeno jedno pískové hřiště. Upozorňuje také na příležitost přijít se osobně podívat – a sportovce povzbudit ve finále jejich přípravy.