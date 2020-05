Také bude platit řada jiných opatření, která všichni z posledních týdnů a měsíců dobře znají: tedy v podobě dodržování povinných rozestupů, dezinfikování a podobně. Uvedli to Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví a Jarmila Rážová, hlavní hygienička České republiky.

Právě na instrukce, jak bude vypadat provoz bazénů a koupališť, provozovatelé dlouho čekali. Nejistota, jaká pravidla pro ně budou platit, komplikovala blížící se otevření. Radnice, které mají taková zařízení, se ale snažila na navrácení do běžného provozu – třebaže slovo „běžného“ je třeba brát v současné situaci s rezervou.

V Mladé Boleslavi čekají na vývoj situace. „Náš bazén je samozřejmě připravený a pokud by vedení města rozhodlo o jeho otevření v souladu s vládními nařízeními, nic by tomu nebránilo. Nicméně je to v hypotetické rovině, při rozhodnutí o otevření plaveckého areálu budeme zohledňovat nejen stanovisko ministerstva zdravotnictví, ale především epidemiologický vývoj v našem městě,“ uvedla Šárka Charousková, magistrátní mluvčí.

Mladá Boleslav má pouze krytý bazén, venkovní ne; koupaliště jsou v jiných lokalitách. „Jejich otevření předpokládáme až v červnu, pochopitelně v závislosti na počasí, obvykle otevíráme v polovině června,“ podotkla. Mladá Boleslav má krytý plavecký areál v lesoparku Štěpánka, druhý krytý bazén v sokolovně momentálně prochází už druhým rokem generální rekonstrukcí. Venkovní koupaliště je na Jičínské ulici a v Severním sídlišti.

Otevírání venkovních koupališť ale není za současného počasí úplnou prioritou pro obce, které je provozují. Venku je totiž stále zima a otevíráním se plánují zabývat, až bude třeba dva týdny kolem 30 stupňů Celsia. Řekla to Dita Říhová, vedoucí infocentra v Dolním Bousově. „V květnu se koupaliště nikdy neotevíralo, to až na prázdniny. Koupaliště je zatím naše nejposlednější starost, obec řeší prioritnější věci,“ uvedla.

Situace na sousedním Mělnicku je obdobná. Bazény a plovárny ve městě Mělník jsou na letní sezonu připraveny,“ popsal současnou situaci Ctirad Mikeš, starosta Mělníka. Vše záleží na jasných pravidlech v souvislosti s uvolňováním vládních opatřeních a ministerstva zdravotnictví. Kralupské koupaliště běžně otevírá 1.června na Den dětí, letos ale bude muset zahájení sezony odložit. „Na koupališti se odehrává příprava na letní sezonu stejně každý rok. Nevíme ale, jak budeme schopni zajistit veškeré podmínky, které byly teprve včera uveřejněny vládní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření. Nemohu se k dané problematice více vyjádřit,“ řekl Vladimír Lánský, za společnost provozující koupaliště a krytý bazén v Kralupech nad Vltavou.