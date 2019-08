Výstava v Mnichově Hradišti nabízí pohled do prvorepublikové hospůdky vybavené původním zařízením, cedulemi i nádobím a také několik prostřených stolů z hospod nejrůznějších historických období. Kromě stylizované části jsou k vidění historické fotografie hospod, hostinců a hotelů, jídelní lístky nebo pozvánky i vstupenky na společenské akce. Pro děti je připraveno několik zábavných aktivit, jako slovní kvíz, pivní hlavolam či malování vlastních pivních podtácků.

Muzeum také nabízí občerstvení v muzejní hospůdce v podobě piva a pomerančové limonády. Jako suvenýr si můžete odnést tři lahve klášterského piva ve speciálním balení s motivy Mnichova Hradiště vytištěném pouze k příležitosti této výstavy.

Výstava je přístupná do 1. září, vstupenka platí pro celou expozici muzea.

Exkurze do pivovaru začala pohledem do historie místa, která mluví o cisterciáckém klášteře, z něhož zbyl jen lomený portál, část podlahy a krypta. Pivo se začalo v Klášteře vařit v roce 1570 v místech ležících pod dnešním pivovarem. Ten vznikl až v roce 1864.

Po prohlídce venkovních prostor pokračovala procházka do úpravny vody, kde pivovar k hlídání kvality vody používá pstruhy, a také do varny, jediné nadzemní části výroby piva. Z varny se pivo přesune do spilky, kde kvasí asi 8—10 dní. Po vykvašení pivo putuje do ocelových ležáckých tanků, ze kterých průvodce při exkurzi točí nefiltrované pivo na ochutnání. Po odležení se pivo přefiltruje v přetlačných tancích a pak už putuje do stáčírny a ke spotřebitelům.

Pivovar Klášter je součástí skupiny Pivovary Lobkowicz Group a vaří „desítku“, „jedenáctku“, „dvanáctku“ a jako speciál i kvasnicové pivo. V současné době pivovar zaměstnává 47 lidí.