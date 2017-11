Pírkovo sanatorium se pyšní významným oceněním

Mladá Boleslav – V Pírkově sanatoriu se pořád něco děje. Na zahradě mají sochy, získali prestižní ocenění. A brzy bude otevřena nová, doslova nepřehlédnutelné budova vedle plaveckého bazénu.

Kliniku Dr. Pírka u parku Štěpánka v Mladé Boleslavi znají nejen místní, ale lidé z širokého okolí. Je nepřehlédnutelná.



Kromě expozice soch věhlasných umělců poutá klinika pozornost i výstavbou nové několika podlažní budovy, která je se současným areálem propojena můstkem. Navíc v září letošního roku tato nemocnice získala vysoké ocenění.

„Víte, já jsem proti různým soutěžím a hodnocením. V rámci České republiky existuje celá řada žebříčků, které sestavují novináři, pacienti i jiní a vypovídající hodnocení není objektivní, existuje totiž velké množství parametrů. Pro nás není tolik důležité pořadí v jednom z žebříčků nemocnic, ale ocenění našeho dlouhodobého úsilí zavádět nové léčebné postupy,“ říká ředitel kliniky MUDr. Stanislav Najman, který tu už působí dlouhá léta.





Zdejší klinika obdržela ocenění jako nejlepší nemocnice roku od akreditační společnosti, která by měla hodnotit podle daných standardů a kritérií.



V názvu ocenění se objevují výrazy kvalitní a bezpečná. Což vyvolává zároveň i jasnou otázku: Ona může být nemocnice také nebezpečná?



„To není myšleno v pravém slova smyslu. Jde o posilování bezpečí poskytovaných služeb,“ vysvětluje ředitel kliniky Stanislav Najman.

Jak dodal, spadá sem třeba systém podávání léků, skladování zdravotnického materiálu, dodržování daných pravidel, hygienický režim, úroveň lékařské péče, informovanost a zbavení anonymity personálu, komunikace s ošetřujícím personálem, zpětná vazba od pacientů – to vše dohromady dává pocit bezpečí.



Chloubou Pírkova sanatoria je například nejmodernější artroskopické pracoviště. „My se nesnažíme o žádné experimenty, ani o výjimečné pokusy. Chceme naši péči posunout výše na základě aplikace zkušeností předních světových pracovišť. Vyslali jsme například jednoho z lékařů na tříměsíční pobyt na proslulé americké pracoviště Mayo Clinic, která se specializuje na artroskopické operace. Tím se nám podařilo využít jejich zkušeností a vybavili jsme jeden náš operační sál obdobnou technikou, takže používáme totožné materiály jako na pracovišti kolegů v Americe,“ říká Najman.

Historie sanatoria sahá do minulého století, kdy doktor Pírk založil na svou dobu špičkovou soukromou gynekologicko-porodnickou kliniku. Během války byl za podporu odboje zatčen a poslán do koncentračního tábora. Ústav byl změněn na vojenský lazaret a po válce na porodnici. Když byl zchátralý a poničený objekt v rámci restituce vrácen, potomci doktora Pírka byli roztroušeni na různých místech tady i v cizině.

„Povětšinou se drželi tradice, pracovali jako lékaři či lékárníci. Shodli se na tom, že chtějí kliniku obnovit, vrátit jí prestiž třicátých let. Nastala složitá rekonstrukce, kde byl kladen důraz jak na funkčnost, tak na estetiku prostředí, na konci i na složení kvalitního personálu. A i v současné době jim jde o to, aby se zařízení rozvíjelo dál, zvyšovalo svou úroveň,“ říká MUDr. Stanislav Najman.

V lokalitě vyrůstá nová stavba, která bude brzy otevřena. Výběrové řízení vyhrál architekt profesor Martin Rajniš, který je autorem Poštovny na Sněžce, obchodního domu Máj v Praze, pracoval v týmu autorů stavby na Ještědu. „Je znám svým kladným vztahem k přírodě a tento projekt ho zaujal. Hned při první návštěvě místa byl nadšen lokalitou a vytvořil naprosto převratný návrh oproti ostatním soutěžním návrhům. Na jednu stranu chtěl zachovat vztah k minulosti, na druhou vztah k přírodě, chtěl dosáhnout určité přidané hodnoty. Podařilo se mu vytvořit budovu zapadající do prostředí lesoparku a současně objekt připomínající krásnou čistou prvorepublikovou funkcionalistickou architekturu zdravotnického zařízení. Zajímavé řešení interiérů řeší citlivým přístupem architekt Vlastimil Pacek,“ vysvětlil Najman.



Do nové budovy by měla být přesunuta většina ambulancí, zřízeny budou i nové, například rehabilitace, fyzioterapie, součástí bude i lékárna. „Zejména ve fyzioterapii se chceme posunout dál, zavést nové metody ve světě již známé. Jedná se o nové přístupy, které ve větší míře vyžadují při cvičení aktivní součinnost pacienta, například cvičení v závěsech, smart interaktivní metody a jiné. Funkční terapií je totiž možné se v některých případech následně obejít i bez operace,“ dodal ředitel Najman.

KVĚTA JEČNÁ