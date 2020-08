Podle pravidel PID bude doprava na Dobrovicku jezdit už od 29. srpna letošního roku. Zbytek Mladoboleslavska se zaintegruje během prvního čtvrtletí roku příštího. Půjde o trasu Praha – Mladá Boleslav a o oblasti Benátecko, Bělsko, Mnichovo Hradišťsko, Kněžmostecko a Dolnobousovsko.

Změna v integraci Dobrovicka spočívá ve zrušení stávajících linek a zavedení čtyř nových a upravení pěti současných linek. Čtyři nové linky budou sloužit k obsluze relace Mladá Boleslav – Dobrovice, přičemž každá linka jede jinou trasou mezi Mladou Boleslaví a Dobrovicí, od Dobrovice bude každá linka pokračovat do okolních obcí.

„Je nutno zmínit přestupní vazbu v Luštěnicích z místní části Zelená (Sluneční) z linky 418 na současnou linku 432. Upravené linky jsou spjaty s okresem Nymburk, kdy linka 442 bude pokračovat z Benátek do Mladé Boleslavi, čímž nabídne o 15 min. rychlejší spojení Lysé n.L. a Mladé Boleslavi,“ uvedl Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK).

Linka 499 bude místo do Seletic pokračovat z Loučeně do Mladé Boleslavi ve špičce v hodinovém intervalu, doplňovat ji bude v úseku Nymburk – Loučeň linka 676 jako tomu je dosud s tím, že linka 676 bude pokračovat do Seletic. Autobus číslo 674, pak nově pojede z Křince až do Rožďalovic.

Podle Buchetky se také podařilo vyřešit nedorozumění v Brodcích, kde byl problém s tím, že pro řidiče nebylo zázemí a sama obec netoužila po tom, aby zde byly odstavené autobusy. „Autobusy se budou otáčet na kraji obce,“ zmínil Buchetka.

Na všech linkách v rámci PID bude také platit tarif PID. Jednotlivé tarify dopravců bude zrušen, dojde tedy ke změně cen jízdného, zejména směrem dolů.

Podle mluvčího největšího autobusového dopravce na Mladoboleslavsku - Arrivy Jana Holuba se pak cestující mohou těšit na komfortnější svezení. „Sedm z deseti autobusů, které na nové integrované linky na Dobrovicku vyjedou, budou nové. Koupili jsme je v rámci obnovy vozového parku a před několika dny nám je výrobce přivezl do provozovny v Kosmonosích, kde se chystají na budoucí službu,“ zmínil Holub.

Tyto autobusy jsou nízkopodlažní, bude se do nich tedy lépe nastupovat. Mají také klimatizaci, informační systém a cestující budou moci za jízdenku PID na Dobrovicku zaplatit jednoduše pípnutím platební kartou, což je zásadní novinky, to doposavad u Arrivy nebylo možné.

Arriva pak přestane provozovat devět tradičních a dlouholetých linek na trasách mezi Mladou Boleslaví a Dobrovicí nebo v okolí Benátek nad Jizerou, Dražic a Strašnova. Zrušené linky nahradí pět nových integrovaných s třímístným číslem 416, 417, 418, 442 a 463.

„V tuto chvíli připravujeme do provozu nové autobusy a doplňujeme všechna potřebná zařízení. V průběhu následujících dnů projdou naši řidiči školením, aby uměli cestujícím prodat požadované jízdenky,“ dodal Holub. Arriva také ladí hlášení zastávek a zobrazování informací na elektronických panelech, aby bylo vše k termínu startu integrace připravené.