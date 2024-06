Sbor čítající celkem devadesát dětí od šesti do devatenácti let zaujme posluchače již během prvních tónů, ať už se jedná o skladby lidové, či ty od soudobých autorů. To potvrzují i ceny, které vyhrál v minulosti, mezi něž patří zlatá pásma na krajských a celostátních přehlídkách a festivalech dětských pěveckých sborů a Cena Miroslava Raichla na Mezinárodním festivalu dětských a mládežnických pěveckých sborů v Pardubicích.