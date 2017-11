Petr Mašek: Sen o Dhaulágiri se rozplynul!

Mladá Boleslav – Patří ke špičkovým českým horolezcům. Má za sebou úspěšně zdolané tři osmitisícovky a další náročné výstupy. Začal přípravu na jarní výstup na sedmou nejvyšší horu světa Dhaulágiri (8157 m. n. m., plánovali s Markem Novotným prvovýstup severovýchodní stěnou. Nakonec je vše jinak.

Mladoboleslavský horolezec Petr Mašek sní o Dhaulágiri delší dobu. Pokoušel se o ni už v roce 2012. Sen o zdolání se ale rozplynul pár stovek metrů od vrcholu, když zavelel k návratu. „Bylo šílené počasí a hrozilo velké riziko, že tam zůstaneme,“ vzpomíná Mašek.

A tak se zrodil plán, že na jaře vyrazí na Dhaulágiri, horu v Himáláji, znovu. Jenže vše se začalo komplikovat. Bolavé koleno lékaři prozkoumali a pročistili. Pobyt v nemocnici a dvanáctidenní dávka antibiotik kvůli zanícenému slepému střevu byly další kapkou. I tady ale ještě Mašek nedával najevo, že by váhal s plánem.

Dokonce se před pár dny vrátil z Řecka, kde už zase lezl. „Lékaři mi řekli, že koleno je v pořádku a slepák je uklidněn. Do Řecka jsem vyjel s partou kamarádů, se kterými jsem na jaře lezl po skalách na Sicílii. Šetřil jsem se, ale slepák i koleno byly v pohodě, tak jsem si dal trošku zabrat. Ale vše bylo v pořádku,“ říká Petr Mašek.

Po návratu ale začaly další komplikace. Slepé střevo, které má v Petrově břiše atypickou polohu, půjde ven v polovině prosince. „Zároveň mi ale Jaroslav Toušek, primář chirurgie v boleslavské nemocnici, řekl, že se podívá na kýlu. Ve slabinách mě totiž bolí a cítím tam tlak, tak by to asi vzal z jedný vody na čisto.“

Ani to nejsou důvody, které Petra odtahují od Dhaulágiri. Tím hlavním důvodem jsou zdravotní komplikace v jeho rodině. Navíc se parťák z Petrovy firmy, která se zabývá výškovými pracemi, vážně zranil. „To jsou dva hlavní důvody, kvůli kterým jsem udělal důležité rozhodnutí. Řekl jsem, že příští rok Dhaulágiri stopnu. Jaro je brzký termín a já bych neměl klid na přípravu. Prožívám situace, kdy musím myslet na spoustu osobních i pracovních věcí, a to nejde spojit s kvalitní přípravou. Kdybych nakonec tu cestu na ten „kopeček“ absolvoval, cítím, že by bylo velké riziko neúspěchu,“ jasně říká Petr Mašek.

Maška ale na lezení chuť nepřešla. „Mám v hlavě spousty myšlenek, ale spíše na menší hory a takové to techničtější lezení. Uvidíme, teď mám jiné starosti,“ dodal Petr Mašek.

Broad Peak, Šiša Pangma, Gašerbrum II. Tři osmitisícovky, které Petr Mašek zdolal. Čtvrtá osmitisícovka tak na něho stále čeká.