Udělat něco pro zdraví dětí a zároveň pro ně zajistit bezpečnější prostředí před školou. To je cílem projektu Pěšky do školy, který se koná každý podzim a zapojují se do něj školy i na Boleslavsku. Letošní rok nebude výjimkou.

Tento rok proběhne akce v období od 16. do 20. září. Minulý rok se do projektu zapojilo přes 400 škol z více než 250 obcí a měst. Poprvé se zúčastnilo i Mnichovo Hradiště a výsledky si nemůže vynachválit. „Výzva je dobrovolná, přesto se do ní zapojilo všech 5 mnichovohradišťských škol, a bez jedné výjimky i všechny třídy, tedy dohromady 1850 žáků. Osmdesát procent tříd přitom získalo alespoň 75 bodů ze 100. Zjednodušeně řečeno minimálně 75 ze 100 cest do školy proběhlo pěšky,“ informoval projektový pracovník městského úřadu Ondřej Šindelář.

Podstatou však není chodit do školy pouze po svých. Děti mohou využít i kola, koloběžky, hromadnou dopravu, nebo se nechat dovézt jen na místo, odkud se dá bezpečně dojít do školy a zbytek jít pěšky.

Mnichovo Hradiště není jediným místem na Boleslavsku, které se zapojilo. Na webu Pěšky do školy jsou zaregistrovány školy v Mladé Boleslavi, Kosmonosích, Březně, Luštěnicích, Dražicích i Benátkách nad Jizerou.