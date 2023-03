Na chování zákazníků se to podle ní projevuje různým způsobem. "Všimla jsem si toho, že někteří spíše starší chovatelé přešli od dražších kapsiček na ty levnější. Ale ve většině případů se nákupní zvyky nezměnily. Majitelé pořád i přes zdražení svým miláčkům dopřávají to, co dříve," konstatovala Medviďová. Potvrzuje tak tezi i z jiných chovatelských prodejen, že spíše si majitelé psů, koček, papoušků, hlodavců, rybiček a dalších domácích mazlíčků utrhnou od úst sami, než by ochudili své svěřence.

Třeba Tereza Paradýsová žila dlouhá léta v Nymburce. Touha žít na venkově ji ale nakonec zavála až k rakouským hranicím. Svůj podíl na tom měl také rozrůstající se počet zvířecích členů domácnosti. Ve své péči má v současnosti osm koček a jednoho psa. Na kvalitě zvířecího krmení by podle svých slov nikdy nešetřila. "Krmím kvalitním krmivem bez obilovin a nic jsem na tom nezměnila, přestože došlo k velkému zdražení," konstatuje milovnice zvířat.

Rodinný rozpočet mají s manželem dost napjatý, proto nakupují krmivo ve velkém z levnějších, ale ověřených e-shopů. "Často využívám slevy a akce. Raději se sama uskromním, než abych zvířatům dala něco špatného. Ušetřím na výdajích za návštěvy u veterináře," vysvětluje Paradýsová. Zatímco před dvěma lety ji měsíční objednávka vyšla zhruba na tři tisíce korun, letos už není výjimkou objednávka za více než pět tisíc.

A na svých mazlíčcích rozhodně nemíní šetřit ani další chovatelé. „My s manželem na psovi nešetříme. Pro nás je zvíře na prvním místě. Na podzim nám zemřela osmiletá fena boxera, tak jsme si od naší paní veterinářky prakticky ihned pořídili jinou, ale raději už starší, protože máme s mužem oba vysoký věk, aby s námi pes dožil. Vzhledem k tomu, že je boxerka zvyklá na vařené hovězí odmala a osvědčenou značku krmiva, rozhodně to měnit nebudeme, protože by mohla mít zažívací potíže. Zkrátka pes má přednost a my s mužem se rádi uskromníme,“ uzavírá osmdesátiletá Jana Hájková.