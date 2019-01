Mnichovo Hradiště - Velkolepá akce, jejímž smyslem bylo důstojné připomenutí prusko-rakouské války, která se přehnala i přes Mnichovo Hradiště, vyvrcholila bojovou ukázkou

Napětí je elektrizující. Na louku za bývalou likérkou v podzámčí míří nekončící had lidí, jednotky uniformovaných vojáků trénují nástup, jiné pokuřují a na poslední chvíli si mezi sebou, ač patří ke dvěma znepřáteleným stranám, vyměňují pokyny, koně nervózní přešlapují. Do začátku bojové ukázky zbývá pár minut.



A už je to tady. Jako první opouštějí tábor Prusové a mizí v mlází u řeky. Pozice zaujímá i rakouská armáda. Nad loukou, které dominují dva košaté valdštejnské duby, se nesou slova starosty Ondřeje Lochmana. Ten připomíná, že v místech, kde proběhne bojová ukázka, před 150 lety skutečně bylo vojenské ležení a dává signál k zahájení bitvy.



Slova se ujímá Martin Barus z Komitétu pro udržování památek z války roku 1866, a zatímco na poli dochází k prvním potyčkám mezi jízdními oddíly, přibližuje okolnosti bitvy a představuje jednotlivé jednotky.



Po prvních střetech, které se ještě obejdou bez obětí, vstupuje do pole pruská armáda ve své úplnosti. Zaznívá první salva z rakouských děl. Ohlušující rány způsobí divákům stojícím poblíž zvonění v uších. Dítka, která ještě před několika okamžiky vyzvídala, kdy že ta bitva začne, prosí o urychlený návrat domů. Jenže bitva se teprve rozbíhá. Výpad střídá výpad, Rakušáci ustupují, dostávají se do obklíčení, na obou stranách padají k zemi oběti střeleckých salv i útoků na bodáky. Pole se halí do dýmu. Prusové postupují a dostávají se k dělostřelectvu, kde padají rány hlava nehlava. Nakonec se vzdávají i členové rakouského generálního štábu. Po čtyřiceti minutách je dobojováno a výsledek stejný jako před 150 lety, kdy bitva zuřila šest hodin.



Tentokrát se však mrtví za mohutného potlesku zvedají ze země a nastupují k závěrečnému defilé. Na závěr jsou prapory jednotlivých klubů vojenské historie dekorovány pamětní stuhou starosty.



„Máme za sebou největší akci města za hodně dlouhou dobu. Mohutná účast veřejnosti je důkazem toho, že lidé mají o historii zájem, a já jen doufám, že si díky tomu dnešnímu programu alespoň někteří uvědomí, jaké máme štěstí, že žijeme právě v naší době," podotýká starosta a dodává, že na přípravách programu, jehož součástí byly průvody, živé obrazy, jarmark, módní přehlídka či koncerty se pracovalo 14 měsíců a že je nutné poděkovat všem spolkům a organizacím, jež se do programu zapojily.



Bitevní ukázka se tentokrát až na čestné výjimky obešla bez účasti příznivců vojenské historie z Mladoboleslavska. Podle Martina Baruse, jednoho z organizátorů, z prostého důvodu – na prusko-rakouskou válku se u nás nikdo nespecializuje. Nadšenci z celé republiky však rádi zaskočili.



„Před čtrnácti dny jsme absolvovali podobnou akci v Dlouhém Mostě, teď máme za sebou Kuřivody a Hradiště a čeká Náchod, Trutnov, Jičín, Hradec Králové, Dvůr Králové, Tovačov a znovu Hradec, který stejně jako Hradiště osobně navštívil císař," vyjmenovává Martin Barus a zve na další bojové ukázky, které se letos uskuteční na památku prusko-rakouské války.



Zájemci je mohou sledovat na internetové stránce www.1866.cz.