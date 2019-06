Mladá Boleslav tak v minulých dnech schválila nové nařízení obce, která pro tento systém byla důležitá. „Během měsíce bude možné platit za parkování pomocí naší aplikace. Tím pádem lidé nemusejí dávat lístek za okno,“ podotkl náměstek primátora Jiří Bouška. Strážníci budou mít možnost elektronicky přes svoji aplikaci zkontrolovat, zda má řidič zaplacené parkování.

Náměstek Jiří Bouška řekl, že o novince chtěli dát řidičům vědět, až vše bude připravené. „Chceme, aby lidé byli připraveni na potřebu zadat SPZ u nových automatů. Občas je u automatu fronta,“ řekl. A skutečně: někteří lidé se při pozorování automatu vraceli ke svému autu, zda si pamatují správně svoji SPZ.

Město dále řeší systém, který by dokázal počítat plná parkovací místa. To by pak mohlo sloužit pro ukazatele, které by řidiče navigovaly na parkoviště s volnými místy. „To souvisí s celkovou infrastrukturou parkování i chytrých řešení obecně. Neodsouhlasili jsme tzv. puky, které by detekovaly volná místa, jedná se o zásah do vozovky, zkoušíme jiná řešení,“ poznamenal náměstek primátora.

O detailních funkcích nových systémů chce město informovat zhruba za dva týdny, dodal Jiří Bouška.