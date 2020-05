Parkování v Mladé Boleslavi bude opět za peníze. Radní zpoplatnění odsouhlasili od pondělí 25. května. Platit bude možné, jak byli všichni zvyklí, na automatech, mobilními aplikacemi, obnovena je i platnost modrých zón a zpoplatnění v parkovacích domech.

Parkoviště na Mírovém náměstí | Foto: Deník / Michaela Barvová

Ceny parkovného zůstávají stejné. Lidé, kteří mají zaplaceno do konkrétních zón, nemusejí zoufat. Oprávnění, jež platila do konce dubna jsou prodloužená až do 30. června.