O chystané změně informoval mluvčí města Pavel Šubrt na webu Mladé Boleslavi s tím, že změna přichází po 15 letech. „Za tuto dobu se výrazně zvýšil počet aut v našem městě a snahou vedení města je, aby vyhrazené parkovací plochy umístěné převážně v centru města sloužily ke svému primárnímu účelu – tedy krátkodobému parkování,“ sdělil Šubrt.

Změna nastane 1. dubna. Nadále bude platit, že prvních 15 minut parkování bude zdarma bez nutnosti registrace. Hlavní změny se týkají následné parkovací doby.

„Poplatek se bude odvíjet od narůstajícího času parkování. Režim krátkodobého stání v nejvytíženějších lokalitách bude zahrnovat i soboty dopoledne. Změny cen se netýkají parkovacích domů ani modrých zón pro rezidenty a abonenty, ale pouze ploch s parkovacími automaty,“ shrnul mluvčí.

V plochách PD1 – oranžových (velké parkoviště mezi Pivovarskou a Masnou ulicí, parkování Na Kozině a parkování poblíž pošty v parku na Komenského náměstí) bude prvních 15 minut zdarma, prvních 30 minut za 10 Kč, první hodina za 20 Kč a každá další hodina za 30 Kč.

V ploše PD1 – oranžová se šrafováním (menší parkoviště na Komenského náměstí proti magistrátu) je cena nastavena tak, aby toto konkrétní parkoviště primárně sloužilo krátkodobým návštěvníkům magistrátu. Zde bude také prvních 15 minut zdarma, první hodina za 40 Kč a každá další za 40 Kč. Ve všech těchto parkovištích platí ceníky jen ve všední dny od 8 do 18 hodin.

V plochách PD2 – zelených (na Staroměstském náměstí, v ulici 9. května, K. Militké, Železná, náměstí Míru, u Sboru českých bratří, na náměstí Republiky, u třídy V. Klementa – u Máje a knihovny, v ul. Mjr. Frymla a v Havlíčkově ulici před odborem dopravy) bude prvních 15 minut zdarma, prvních 30 minut za 10 Kč, první hodina za 20 Kč a každá další hodina za 30 Kč. Ceníky budou platit nejen ve všední dny od 8 do 18 hodin, ale také v sobotu od 8 do 12 hodin.

V plochách PD3 – zelených se šrafováním (u Domu kultury a před sportovní halou v ulici U Stadionu) budou ceníky stejné jako u PD2, ale ceníky zde budou platit od pondělí do soboty včetně od 8 do 20 hodin.

V plochách PD4 – žlutých (Pražská brána, Viničná včetně parkoviště u zimního stadionu a malé parkoviště na rohu Jaselské a Českobratrské, na Ptácké pod skalami pod Krajířovou ulicí a podél 1. ZŠ na Komenského náměstí) jde o parkování dlouhodobé, kde je prvních 15 minut zdarma, první dvě hodiny za 20 Kč a celý den za 50 Kč. Ceníky zde platí ve všední dny od 8 do 18 hodin.

