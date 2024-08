„Pokračujeme tím v postupném řešení problémů s parkováním v Mladé Boleslavi. Jedná se o další etapu parkovacího systému, který vychází z přání obyvatel této lokality. Oblast kolem Štěpánky a náměstí Republiky patří k extrémně zatíženým místům a je nutné ji řešit, zdejší obyvatelé po tom volají už dlouhou dobu,“ uvedl jednatel společnosti Městské parkovací domy MB Jaroslav Šebek. Okolí lesoparku není poslední zónou, kde vzniknou rezidentní zóny, v plánu jsou další problematické oblasti.

close info Zdroj: Mladá Boleslav zoom_in Mapa lokální rezidentní zóny

Rezidenti mají právo na parkování v dané oblasti zdarma, ale pouze pro první auto. Za další vůz zaplatí 1000 korun ročně. Podnikatelé za druhé auto zaplatí 5000 korun ročně, za další vozidla 10 000 korun.

V souvislosti se zavedením rezidentní zóny dojde ke změně dopravního režimu tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. „Všechny ulice tak budou jednosměrné, Zahradníkova a Kezeliova ve směru od Viničné k Vančurově, Kalefova a Jana Augusty obráceně, Vančurovou se pak bude jezdit směrem od Zahradníkovy ke křižovatce s ulicí Na Celně,“ uvádí na webu města.

Ve všech ulicích bude také nově možné parkovat jen po jedné straně, neboť jsou na oboustranné parkování příliš úzké. Výjimkou bude Kalefova ulice, která je dostatečně široká a mohou zde tedy i nadále parkovat auta po obou stranách. Ke změně dojde také na vjezdu do celé této lokality tak, aby to bylo co nejbezpečnější a nejkomfortnější pro zdejší rezidenty.

Obyvatelé příslušných ulic mohou od 1. srpna žádat o registraci parkovacího oprávnění, a to elektronickou formou vyplněním příslušného formuláře na www.parkovanimb.cz a odesláním přes e-mail podatelna@mpdmb.cz.