Městská společnost Parkovací domy varuje před frontami, které se mohou tvořit při jejich prodlužování, a vyzývá držitele těch typů, které se mají prodloužit, aby dorazili co nejdříve a nic nenechávali na poslední chvíli. Kolik těchto typů v MB máme?

Termín, do kdy se majitelé parkovacích karet musí dostavit pro prodloužení je jasný. Měli by přijít do 31. prosince letošního roku, termín, který Parkovací domy mají jako poslední možný k tomuto úkonu, je po léta stejný. Majitelé by v tom ale mohli mít trochu „guláš“, protože existují různé typy oprávnění.

Do konce roku má přijít ten, kdo vlastní oprávnění „A“, které umožňuje parkováním na Starém městě, chcete-li v historické zástavbě Mladé Boleslavi. Dostavit se také budou muset všichni s oprávněním „B“, kteří mohou svá auta nechávat Na Kolonii, náměstí Republiky, U Stadionu a v Havlíčkově. „V těchto oblastech je platnost všech oprávnění jen do 31. 12. 2019. Oprávnění na rok 2020 lze prodloužit novou smlouvou již od listopadu,“ upozornil Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Čas řidičům dopřává skupina „B“, která je určená pro rezidenty v lokálních zónách, to znamená ulice: Purkyňova, Pezinská, Jičínská, Laurinova a třída V. Klementa. Tito mohou dorazit zaplatit si prodloužení do 30. Dubna příštího roku, tito lidé mohou chodit do kanceláře Parkovacích domů od března 2020.