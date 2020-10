/FOTOGALERIE/ Zástupci města Mladá Boleslav, nemocnice i Středočeského kraje ve středu dopoledne otevřeli nový parkovací dům u Klaudiánovy nemocnice. Celých pět dní budou mít nyní Boleslaváci na to, aby jej vyzkoušeli úplně zadarmo. Bezplatně zde můžete zaparkovat mezi prvním a pátým říjnem.

Z otevření parkovacího domu u Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

„Přípravy byly opravdu dlouhé, nejen v projektování – tím, že se jedná o společný projekt, bylo potřeba hodně argumentů, abychom mohli postavit takto velkokapacitní parkovací dům. My, co jsme z Boleslavi, víme, jaký je tu problém s parkováním. Teď, když pojedete do nemocnice, nemusíte se několik dní předem stresovat, jak se sem dostanete a v klidu zaparkujete v parkovacím domě a výtahem dojedete až do komunikační chodby nemocnice,“ uvedl místopředseda představenstva nemocnice Jiří Bouška.