„Zatímco původní parkoviště nabízelo pouze 150 míst pro auta, nový sedmipatrový parkovací dům jich má 647,“ uvedla mluvčí nemocnice Hana Kopalová. Zbrusu nové parkování pak najdete poblíž křižovatky ulic Palackého a Laurinova. Vjezd se pak nachází naproti původnímu vjezdu do areálu.

Palackého ulice se navíc v blízkosti parkovacího domu proměnila v pěší zónu pro větší bezpečnost chodců.

„Směrem od ulice Boženy Němcové k Husově ulici je Palackého ulice jednosměrná. Celkově se změnilo celé okolí původního parkoviště: zmizela nevzhledná zeď a prostor se otevřel,“ podotkla Kopalová. Na místě pak vznikly také nové chodníky, přibyla zeleň, upraveny byly také komunikace dělícími ostrůvky pro bezpečnější přecházení. Zbourána je původní vrátnice, která se ukázala jako nepotřebná.

Zdroj: archiv Klaudiánovy nemocnice

Parkování v novém domě navíc zůstává za stejnou cenu jako na původní ploše. Od pondělí do pátku mezi šestou a šestnáctou hodinou tady zaplatíte za první hodinu parkování 10 korun, každá další započatá hodina pak vyjde na dvacet korun. Po šestnácté zde mohou lidé nechávat až do šesté ranní své automobily za desetikorunu. V sobotu a neděli je parkovné placeno paušálem, který vyjde na deset korun na jeden vjezd nebo jednu provozní dobu, která trvá od šesté hodiny ranní jednoho dne do 5.59 hodin dne druhého.