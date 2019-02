Mladá Boleslav - Celkem 479 stromů v oblíbeném parku Štěpánka zasáhla kůrovcová kalamita, nahradí je minimálně 150 nový kusů. Stromy je totiž podle primátora města Raduana Nwelatiho nutné pokácet.

Na celý proces kácení a následné obnovy parku chce prý osobně dohlédnout, protože se jedná o jedno z nejkrásnějších zelených míst ve městě.

Veřejnost na věci spojené s kácením stromů navíc bývá velmi háklivá.

„Bohužel, loňské horké a suché léto výrazně přispělo k tomu, že zde aktuálně došlo k takovému rozšíření kůrovce, že jediným řešením je kácení. Přestože jsme se tomuto kroku bránili a hledali jsme jiné varianty, všichni odborníci se shodli na tom, že jedinou cestou, jak se kůrovce zbavit, je napadené stromy co nejdříve vykácet a zlikvidovat. Na Štěpánce se to dotkne 429 stromů, k jejichž vykácení vydal povolení odbor životního prostředí,“ vysvětlil, jaká je situace, primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Jde o stromy většího obvodu (80 centimetrů a více), o jejichž pokácení se musí žádat. Dalších padesát stromů takový obvod nemá a ty se mohou skácet rovnou, celkem se tedy jedná asi o 479 stromů. Náhrad je prý stromy nové, město hodlá vysazovat primárně již vzrostlé dřeviny.

VYSADÍ MÉNĚ NÁCHYLNÉ STROMY

Napadené jsou hlavně smrky a nahradí je spíše listnaté dřeviny, duby, buky a lípy, které nejsou tak náchylné na napadení lýkožroutem a zároveň jsou vhodnější do zdejších klimatických podmínek. Odbor životního prostředí nařídil za vykácené stromy vysadit 150 nových stromů. To je vůči pokáceným dřevinám velký nepoměr. „My jich ovšem vysadíme daleko více, samozřejmě při zachování optimální hustoty porostu,“ doplnil primátor.

Některé lokality Na Štěpánce by se měly také dočkat přesazování. Tedy z míst, kde jsou stromy hustě by se přemístili na místa, na kterých se například vykácí.

„Dřevo je použitelné, v rámci nabídky, kterou nám zpracovávají lesy to vypadá, že by dřevo od nás odkoupili asi za 200 tisíc korun,“ dodal primátor s tím, že by práce měly provádět Lesy města Mladá Boleslav. Cena jen za vykácení se pak odhaduje na 4 až 5 milionů korun.