Mladoboleslavsko - Obavy a strach panují mezi lidmi, kteří v současné době plánují vycestovat do zahraničí. Existuje ještě v Evropě bezpečná destinace? Teroristický útok ve francouzském hlavním městě, který si vyžádal sto třicet mrtvých a přes tři sta padesát zraněných, bezpochyby ovlivní výběr lokalit, do nichž cestovní agentury posílají své klienty.

Školáci z Dolního Bousova se na konci října vrátili z týdenního pobytu v Anglii. Na snímku rezidence, kde bydleli. | Foto: Archiv ZŠ školy

Také řada základních a středních škol přehodnotí, zda bude v následujících letech organizovat zahraniční pobyty pro své žáky. Shodou okolností se dva týdny před pařížským masakrem vrátili z týdenního výletu do jihoanglického města Eastbourne žáci z dolnobousovské základní školy.

„Byl to pro nás šok a určitě se to odrazí v plánování dalších pobytů. Pokud se situace nezklidní, což se v současné době neodvažuji vůbec odhadovat, budu radši, když děti budou v rámci výletů poznávat krásy České republiky," reagovala na události, které otřásly Evropou v pátek 13. listopadu, Kateřina Karnová, ředitelka Základní školy v Dolním Bousově.

Zatím nechce s určitostí říkat, zda se školáci příští rok ještě podívají za kanál La Manche. Zvažuje totiž ještě variantu, zda by se jim povedlo vycestovat v rámci mezinárodního projektu Erasmus. „Druhou věcí je, jakou destinaci zvolit. Zda nedat přednost státům, kde není úředním jazykem angličtina," nastínila Kateřina Karnová s tím, že by místo na západ Evropy vyjeli na sever, či východ. V tom případě by se ale jazykové zájezdy změnily na poznávací.

Klieti se bojí cestovat

Zatímco rodiče školáků, kteří Anglii navštívili poslední říjnový týden, věřili, že otázka bezpečnosti je zajištěná a jejich dětem tak nic nehrozí, klienti cestovních agentur už s odstupem dvou týdnů klidní nejsou.

„Určitě jsou opatrnější a je pochopitelné, že dovolené ve Francii, potažmo v Paříži, nejsou zrovna populární. V tomto období lidé často kupují zájezdy do exotických destinací," vysvětlil David Maděra z mladoboleslavské pobočky cestovní agentury Invia. Upozornil, že zájemci neodepsali ani Egypt, kde bezpečnostní situace není zrovna stabilní.

Řecko i Turecko

Jak ale upřesnil, letadla dopravují klienty do jižní části země, kde by lidem nemělo nic hrozit. Dokonce už někteří objednávají dovolenou na příští letní sezónu, a to do Řecka i Turecka, které jsou neblaze proslavené nekončící uprchlickou vlnou.

„Na prohlídku adventních trhů se místní vypravují spíše po vlastní ose, a tak se s určitostí nedá říct, zda zájem vlivem teroristický útoků opadne, či ne," dodal David Maděra. Policisté se ale na místech, kde je větší koncentrace lidí, mají na pozoru a bezpečnostní opatření nepodceňují.

Ve městě automobilů zatím radnice stávající situaci nevyhodnotila jako rizikovou, a tak se vánoční akce uskuteční podle plánovaného programu. Naší redakci to potvrdila tisková mluvčí magistrátu Hana Koišová