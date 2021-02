Padající kameny ohrožují chodce. Boleslav zavřela schody do Vodkovy ulice

Schody do Vodkovy ulice v Mladé Boleslavi jsou uzavřené. Mohou za to uvolněné a padající kameny, které by mohly ohrozit chodce.

Do Vodkovy ulice se po schodech nedostanete | Foto: Mladá Boleslav

Schodiště spojuje Komenského náměstí a Vodkovu ulici. Podle pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství je zde narušena statika opěrné zdi, která podpírá vozovku horní části Vodkovy ulice. Kameny tak padají přímo do části schodiště, po níž procházejí lidé. Nyní se tudy nesmí procházet a město čeká na vyjádření statika. Ten má určit postup oprav a sanace opěrné zdi.