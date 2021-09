/FOTOGALERIE/ V lese na Sahaře v Mladé Boleslavi začne ve středu 15. září kácení suchých a provozně nebezpečných stromů. V pondělí se rozhodlo o zahájení těžby ještě v září na schůzce zástupců magistrátu, příměstské části a firmy, která kácení i odvoz dřeva zajistí.

V pondělí 13. září 2021 se rozhodlo o zahájení těžby ještě v září na schůzce zástupců magistrátu, příměstské části a firmy, která kácení i odvoz dřeva zajistí. | Foto: Magistrát města Mladá Boleslav

Rychlý začátek kácení dohodlo město proto, aby se co nejvíce využilo dobré počasí. Vlastní kácení by mělo trvat zhruba dva týdny, pokud je neprodlouží nepříznivé počasí. Lokality, v nichž se bude kácet, budou v terénu označeny. „Platí ale důrazné doporučení, aby občané po zahájení kácení do lesa raději vůbec nevstupovali, případně s velkou opatrností a mimo označené zóny,“ uvedlo město na svých webových stránkách.