Starosta Benátek nad Jizerou Karel Bendl (ODS) je v kandidátce na pátém místě. Do voleb podle svých slov nejde s obecnou vizí, ale s jasným tématem, které mu je nejbližší: ochrana přírody. „Můžeme ukázat, že jde v našem městě o dlouhodobou snahu, že máme výsledky i praktické zkušenosti, které lze aplikovat v celém kraji,“ prohlásil Bendl.

O místo v krajském zastupitelstvu se uchází i starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman (STAN). „Není mým cílem utíkat od práce v našem městě, ale rád bych byl také krajským zastupitelem, abych se mohl výrazně podílet na chodu kraje. Připadalo by mi skvělé vést třeba výbor bezpečnosti,“ uvedl Lochman.

Pokud u voličů uspěje, rád by se zaměřil právě na bezpečnost, ale i na infrastrukturu, především stav krajských silnic, a na digitalizaci. Nabídnou přitom může své zkušenosti. V Mnichově Hradišti se lze například elektronicky objednávat na úřad a funguje tam také Portál občana.

Lochman prý kandiduje tak trochu z nouze. Jeho snem není vést další kampaň a v případě úspěchu dojíždět den co den hodinu a půl do Prahy, kde je sídlo krajského úřadu. Byl by ale rád, kdyby se hejtmanství změnilo, a chce k tomu sám přispět. „Pokud se ho nepodaří změnit, budeme usilovat o to, aby se naše město odrhlo od Středočeského kraje a přidalo se k Liberci,“ poznamenal Lochman.

Z Mladé Boleslavi pak za STAN kandiduje náměstek primátora Daniel Marek. „Chtěl bych měnit věci k lepšímu a více otevřít krajský úřad lidem. Myslím, že některá odvětví výrazně pokulhávají, třeba školství,“ nastínil Marek.

Velkou kampaň má rozjetou další boleslavský náměstek, Robin Povšík (ČSSD). Toho mohou lidé vídat v roli lídra všude na billboardech.

Kandiduje také náměstek Jiří Bouška, a to jako nestraník za Hnutí ANO 2011 s číslem 12.

Za Spojence TOP 09, Zelení a Hlas je na kandidátce starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně (TOP 09) s číslem 22. „Jdu poskytnout své zkušenosti a znalosti z města na krajskou úroveň. Chtěl bych se zaměřit na podporu sportu a zlepšení kvality silnic,“ vysvětlil Šimáně.

Třetí pozici na kandidátce Spojenců patří boleslavské opoziční zastupitelce Janě Krumpholcové (Zelení). „Budu podporovat moderní řešení s ohledem na přírodu a občany, potřebujeme lepší informovanost ze strany kraje vůči obcím i občanům, zlepšit kvalitu školství, zdravotnictví i dostupnost sociálních služeb,“ uvedla Krumpholcová.