Bližší informace budou na webových stránkách města a na webových stránkách jednotlivých škol zveřejněn v momentě, kdy bude jasné, jakým způsobem se budou zápisy na následující školní rok provádět.

K zápisu se letos musí přihlásit každé dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku. Děti, které dovrší 6 let od září do konce prosince 2022, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení, děti, které dovrší 6 let od ledna do konce června 2023, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Není-li dítě po dovršení 6 let věku tělesně nebo duševně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jestliže dítěti už byl povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce musí o přijetí opět požádat, a to i na jiné škole, než v roce předchozím.

O přijetí rozhoduje ředitel. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Zákonní zástupci žáka mohou volit školu mimo stanovený školský obvod. Přednostně jsou ale přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v obvodu školy.