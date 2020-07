Práce na 8. Základní škole Mladá Boleslav začínají právě v těchto dnech. „Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), kde výše dotace dosahuje až 90 %, 85 % pak jde z evropských peněz a pět procent ze státního rozpočtu,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Zbytek pak zaplatí město. Všechny práce by podle radnice měly být hotovy do konce letošního srpna a budou stát cca 15 750 000 korun.

Na osmé základní škole je to třetí velká rekonstrukce za poslední roky. „V roce 2012 budova prošla zateplením a výměnou oken. Před 3 lety se dělalo atrium. Teď proběhnou další dvě záležitosti,“ uvedla ředitelka 8. Základní školy Jitka Houštecká.

Jednou z nich je zajištění bezbariérového přístupu do budovy a všech jejích pater. „Bude se dělat výtah a přidružené stavební úpravy,“ podotkla Houštecká.

Výtah vznikne v atriu školy a bude venkovní. Povede k němu také speciální bezbariérový vchod. „Před hlavním vchodem vznikne rampa do suterénu, přes kterou se bude přicházet k výtahu. Ten bude mít několik zastávek suterénní, do atria, přízemí u šaten a do prvního i druhého patra,“ vyjmenovala ředitelka. Výtah tedy obslouží všechna parta budovy. V těch zároveň dojde také na úpravu toalet tak, aby si tam mohl pohodlně zajít člověk na vozíčku. Kvůli rekonstrukci toalet budou dělníci posouvat stávající zdi.

Zároveň k tomu dotace poslouží také na vybudování úplně nové odborné učebny fyziky. Ta se rozšíří o přilehlý kabinet, aby vznikla nová moderní interaktivní učebna. Vedle toho škola zrekonstruuje obě učebny informatiky, které již nevyhovovaly hygienickým a bezpečnostním požadavkům.

Chráněné bydlení

Druhá dotace, kterou město v uplynulých dnech získalo, poslouží na realizaci nového chráněného bydlení v Palackého ulici.

„Konkrétně se jedná o rekonstrukci stávajícího rodinného domu, jeho stavební úpravy, nové vnitřní vybavení a změna jeho využití na zázemí chráněného bydlení pro 4 klienty. Oprava by měla být dokončena do konce dubna 2021. Předpokládaná hodnota dotace je 6 230 055,61 korun,“ popsala mluvčí města Šárka Charousková.