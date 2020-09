Už tento týden ve čtvrtek se má v areálu Pluhárny v Mladé Boleslavi uskutečnit Festival kultur. Přes nepřízeň koronavirové situace bude, příchozí ale musí počítat s opatřeními. „Vše je naplánováno tak, aby to bylo co nejbezpečnější pro účastníky. Připravena je dezinfekce a namátkově se bude měřit teplota v případě, že bude akce uvnitř Pluhárny. Bude-li nám přát počasí akce bude přesunuta ven před Pluhárnu,“ shrnula Jana Szaboová, předsedkyně komise pro integraci etnik a národnostních menšin.

Pokud bude akce uvnitř, bude samozřejmostí rouška. Organizátoři budou apelovat také na to, aby si účastníci vydezinfikovali ruce.

Samotný magistrát nyní sleduje coby organizátor akcí vývoj pandemie také. Pomalu se totiž blíží velká venkovní akce Svatováclavská jízda. Má se konat 28. září. „Aktuálně o jejím zrušení neuvažujeme, pokud budou dodržena základní pravidla – roušky, rozestupy a podobně,“ uvedla Šárka Charousková, tisková mluvčí magistrátu. Jak ale podotýká, vzhledem k vývoji událostí je možné všechno, takže ani zrušení Svatováclavské jízdy nelze vyloučit.

Obecně město apeluje na obyvatele, aby na všech akcích dodržovali všechna doporučená hygienických opatření.

Organizační otazník už nyní visí nad Dnem seniorů. „Zvažujeme aktuálně jeho oslavy. Tady je možné, že přistoupíme k razantnějším opatřením, vše bude záležet na vývoji situace v regionu i v celé zemi,“ podotkla mluvčí.

Současná situace nechává na pochybách i organizátory akcí v dalších městech. Třebaže město Mnichovo Hradiště v nejbližší době neorganizuje a ani jej nečeká hromadná událost, starosta města Ondřej Lochman řešil téma minulý týden. V Mnichově Hradišti se totiž konaly městské slavnosti. „Řešili jsme to poměrně hodně. Nakonec jsme se rozhodli, že akci rozdělíme na menší sektory a budeme lidi informovat o omezeních dopředu,“ připomněl.

To zahrnovalo zajistit, aby žádný ze segmentů nepřesáhl 500 lidí. Ale třeba i to, aby lidé věděli o dezinfekci. Vedle toho oslovovalo vedení města nejohroženější skupinu obyvatelstva – nejčastěji seniory nad 65 let – s tím, aby svoji účast na podobných akcích zvážili.

Advent s otazníkem

Nyní již Lochmanův tým řeší věci v širším časovém horizontu. Svou pozornost zaměřuje na listopad a prosinec, kdy se budou blížit a startovat vánoční akce. „Sice je připravujeme, ale máme je s otazníkem, co se musí stát, aby se akce mohly odehrát. Nebo se naopak musely zrušit,“ řekl starosta, který si však podle svých slov si nemyslí, že by se měly všechny akce zrušit.