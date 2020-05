ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Dům dětí a mládeže Mladá Boleslav, který má pod sebou i organizačně i další Kluby dětí a mládeže v regionu, letos v rámci své letní činnosti počítá s tím, že letní tábory budou. „Zatím ale vyčkáváme, jaké budou instrukce. Tábory máme naplánované na místech, která jsme si vybrali a čekáme, až přijdou nařízení, za jakých hygienických podmínek budeme moci tábory spustit. Dosud žádné instrukce nepřišly,“ uvedla ředitelka zařízení Alena Holíková.

Příměstské tábory jsou zhruba pro 16 dětí, největší pobytový tábor je zhruba pro 90 dětí. Budou se muset tábory oddělovat? Jezdit na turnusy? Zatím se prostě neví. Nicméně ani současná opatření ale podle jejích slov nepoznamenala zájem rodičů, ani dětí. „Účast na táborech odříkají hodně málo. Máme asi tisícovku dětí a odhlásilo se asi šest dětí,“ řekla Alena Holíková. „Možná rodiče zatím také vyčkávají. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet,“ podotkla.

Dům dětí a mládeže není jedinou institucí, která se zabývá tím, jak bude léto pro děti vypadat. Otázkou se zabývá například také Pionýr, vedle řady dalších organizací. „Pro spolek s desítkami let táborové tradice, jako je Pionýr, to není jednoduchá situace. Snažíme se být připraveni na různé varianty,“ říká Martin Bělohlávek, předseda Pionýra. Letos se připravují například na zásah chytré karantény, aby tak mohli vytrasovat některého účastníka jako potenciálně nakaženého. „Připouštíme i možnost, že léto bude bez táborů, byť je to pro nás představa značně trudná. Pionýrské tábory totiž nejsou podnikatelskými aktivitami, na kterých bychom existenčně záviseli. Většinu práce navíc odvádějí dobrovolníci bez nároků na finanční odměnu,“ dodal.

Někde se ale pobytové tábory nebudou konat vůbec. To je příklad Mělníka. Tamější dům dětí a mládeže zrušil pobytové tábory a místo nich se budou konat příměstské tábory. Jak uvedla Helena Jiráčková, ředitelka DDM Beroun, pokud by se na pobytovém táboře objevil koronavirus, hrozilo by, že táborníci budou muset zůstat v objektu ve čtrnáctidenní karanténě. „Rodiče by za dětmi nesměli, byli bychom v izolaci. Organizaci by vznikla škodní událost za čtrnáctidenní karanténní pobyt a povinnou dezinfekci prostor. Z tohoto důvodu se naše organizace rozhodla pro letošní rok všechny pobytové tábory zrušit,“ vysvětlila ředitelka.