Opuštěné urny většinou končí ve společném hrobě

Mladoboleslavsko – Většina zemřelých je v Česku po smrti zpopelněna. Pro některé pozůstalé žehem všechno skončí. A urny nechají zapomenuté v sídlech pohřebních služeb.

Zkušenosti s tím mají v Pohřební službě v Mladé Boleslavi. „Za posledních deset let tu máme šedesát nevyzvednutých uren.



Zatím je u nás necháváme, kdyby se pozůstalí přece jen rozhodli pro ně přijít,“ říká majitelka mladoboleslavské pohřební služby Renata Březinová Benešová. Urny skončí ve společném hrobě na starém hřbitově v Mladé Boleslavi. Peníze, které pohřební služba zaplatila za kremaci a další nezbytné náklady, které stanoví zákon, se jí už ale pravděpodobně nevrátí.

Peníze jsou podle Březinové Benešové nejčastějším důvodem, proč pozůstalí nechávají urny v pohřební službě. „Máme i pár případů, kdy vymáháme zaplacení pohřbu exekucí. Nevydám urnu dokud, není pohřeb zaplacen,“ vysvětluje.



Cena za základní pohřeb, který je nejlevnější, se podle jejích odhadů pohybuje kolem osmnácti tisíc korun.





Lépe na tom je pohřební služba Petra Šimka v Mnichově Hradišti, kde náklady na pochování zesnulých, o které pozůstalí nedbají, hradí město.



Úředníci se pak snaží pozůstalé najít. Pokud je to marné, po dvanácti měsících putuje urna do společného hrobu. „Máme tu ročně dva až tři takové případy,“ připomíná Šimková, která pracuje v pohřebnictví už sedmatřicet let. Situace, kdy se pozůstalí k mrtvému nehlásí, přitom zaznamenala až v posledních letech.



S nejvýš dvěma případy, kdy si urny s popelem pozůstalí nevyzvedli, se setkali v pohřební službě Beneš, která působí v Mladé Boleslavi, Benátkách nad Jizerou a Kosmonosech. „S pozůstalými se spojíme a většinou si urnu vyzvednou,“ říká Stanislava Bílá z pohřební služby.



Jak to opozdilci vysvětlují? „Neptáme se, ale předpokládám, že jde o nevyřešená dědictví a spory mezi příbuznými,“ odhaduje.

Podle zákona nemusí být zpopelněné ostatky uloženy výhradně na hřbitovech. Urnu mohou mít pozůstalí dokonce i doma, což je v některých zemích přímo zakázáno. Popel pak může být rozptýlen nejen na hřbitovních loučkách, ale i na místech, která měli zesnulí rádi. Pokud však chtějí pozůstalí naplnit přání zesnulých a nejde o místo na jejich vlastním pozemku, musí předem získat souhlas majitele.



Podle provozovatelů pohřebních služeb přibývá pohřbů bez obřadů. „Dřív to bylo hlavně ve velkých městech, teď už to došlo i k nám,“ říká Marie Šimková z pohřební služby v Mnichově Hradišti.



Takzvané sociální pohřby, kdy cena zahrnuje kremaci, stojí pět až šest tisíc korun. Náklady na shodný typ pohřbu do země jsou asi třináct až čtrnáct tisíc korun.