Od soboty 2. července tam začnou opravy, jež by měly trvat 75 dní, informoval Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR. Úsek projde nejen opravou komunikace, ale dojde také na větší přestavbu okružní křižovatky Pod Loretou.

V době prací bude průjezd různě omezován; v závislosti na tom, kde právě zavládne stavební ruch i co se zrovna bude dělat. Pokud se bude pracovat v jednom z jízdních pásů, bude provoz v daném úseku převeden do protisměrného pásu s vyznačením průjezdu v režimu 1+1 jízdní pruh. Omezení na kruhových objezdech budou přicházet postupně a měnit se v závislosti na postupu prací v jízdních pásech. Je proto třeba bedlivě sledovat značení – a počítat s tím, že to se může měnit.

Společnost Colas CZ bude v rámci zakázky za 25,6 milionu korun bez DPH opravovat Průmyslovou mezi kruhákem u 13. brány automobilky a dalším objezdem „u Lidlu“ – tedy okružní křižovatkou s ulicemi Boleslavská a třída Václava Klementa. Vozovka zásah potřebuje nejen kvůli rozkolísané únosnosti. I laickým okem jsou vidět trhliny, vysprávky, výtluky, vyjetá kolej či poklesy asfaltu kolem kanálů.

Ze silnice tedy bude odfrézováno 12 centimetrů – a dojde na důkladnou opravu s položením nových vrstev. Nynější dvoupruhový kruhový objezd Pod Loretou bude přebudován na turbo-okružní křižovatku s novou úpravou průjezdu jízdními pruhy; nově zde vzniknou také ochranné ostrůvky pro chodce. Vyžádá si to i navazující změny – třeba posunutí gabionové zdi u stožárů vysokého napětí nebo přemístění veřejného osvětlení včetně nového nasvětlení přechodů.